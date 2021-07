Raffaella Carrà | al suo confronto Mina appariva composta e conformista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il suo ombelico scoperto e i movimenti ritmati del bacino hanno segnato un punto di rottura etico più che estetico. Con lei la Rai annunciava, meglio, non nascondeva più le ragioni del corpo. Sul finire degli anni Sessanta questa missione se la assunse con coraggio. Veniva dall’Accademia Nazionale di Danza e da alcune parti in film e sceneggiati di un certo successo, ma fu con lo ‘shake’ che entro nel cuore e nella fantasia degli italiani. Era il via libera, la fine della TV bacchettona e protettiva, in cui bisognava evitare di usare la parola ‘membro’ per indicare ‘esponente di…’ o era necessario mettere calze adeguate alle gemelle Kessler ...