Omicidio di Greta e Umberto | arrestato Patrick Kassen

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul l… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul lago di… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul lago di… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul lago di… - anne793055412 : RT @tg2rai: E' stato arrestato il tedesco accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per l'incidente sul Garda costato la vita a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Greta

BresciaToday

Immediata è stata data esecuzione della misura cautelare in carcere emessa nei confronti di Kassen per il duplicecolposo dei giovaniNedrotti e Umberto Garzarella, avvenuto il 19 ...Arrestato , il 52enne tedesco accusato dicolposo e omissione di soccorso per l'incidente sul costato la vita a Umberto Garzarella eNedrotti . 'È stato documentato il conclamato stato di ubriachezza di Kassen, infatti sono ...“Immediatamente dopo la tragedia di Salò – ricorda l’assessore De Corato – avevo sollecitato il Governo e il Parlamento perché istituisse la pena di omicidio nautico al fine di equiparare le norme del ...Ginetta Giolli, una donna di 62 anni, era stata trovata morta sabato scorso nella sua casa a Livorno, in un complesso di alloggi popolari: oggi il marito 55enne, originario del Marocco, ...