Monaco faro del turismo sostenibile: le iniziative del principe Alberto (Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.it turismo sostenibile e Montecarlo fanno rima. Può sembrare strano, perlomeno in apparenza, visto e considerato che di norma al microstato leghiamo in automatico i concetti di lusso, di ricchezza, di ristoranti “top” e di locali alla moda per il jet set. Eppure, come eccezione che conferma la regola, la Principauté de Monaco (questo il nome dello stato in francese) ha molto altro da offrire. Un “molto” legato anche al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. A farsi promotore di questo straordinario cambiamento è il capo dello stato. Il principe Alberto II di ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.ite Montecarlo fanno rima. Può sembrare strano, perlomeno in apparenza, visto e considerato che di norma al microstato leghiamo in automatico i concetti di lusso, di ricchezza, di ristoranti “top” e di locali alla moda per il jet set. Eppure, come eccezione che conferma la regola, la Principauté de(questo il nome dello stato in francese) ha molto altro da offrire. Un “molto” legato anche al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. A farsi promotore di questo straordinario cambiamento è il capo dello stato. IlII di ...

Advertising

rep_roma : Nascose il corpo del fidanzato in una valigia, l'ultima intervista prima di morire: 'Voglio cambiare vita, lo farò… - rep_roma : Nascose il corpo del fidanzato in una valigia, l'ultima intervista prima di morire: 'Voglio cambiare vita, lo farò… - rep_roma : Nascose il corpo del fidanzato in una valigia, l'ultima intervista prima di morire: 'Voglio cambiare vita, lo farò… - MisaZS_91 : RT @zaintsee_italia: ???? Sogni d'oro a tutti. Stasera andrò nella stanza del monaco, poi farò una doccia e andrò a letto. Tutti dovrebbero… - zaintsee_italia : ???? Sogni d'oro a tutti. Stasera andrò nella stanza del monaco, poi farò una doccia e andrò a letto. Tutti dovrebbe… -