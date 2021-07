Il Viminale avvia un concorso per 345 nuovi segretari comunali (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Viminale ha avviato le procedure relative al corso-concorso per l’accesso in carriera per 174 segretari comunali, incrementando così il contingente di 171 segretari comunali già precedentemente autorizzato. Con il bando di concorso si procederà, quindi, all’assunzione di entrambi i contingenti autorizzati, per un totale di 345 nuove iscrizioni all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, prosegue il Viminale, il 5 luglio terminano le prove orali del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlhato le procedure relative al corso-per l’accesso in carriera per 174, incrementando così il contingente di 171già precedentemente autorizzato. Con il bando disi procederà, quindi, all’assunzione di entrambi i contingenti autorizzati, per un totale di 345 nuove iscrizioni all’Albo nazionale deie provinciali. Inoltre, prosegue il, il 5 luglio terminano le prove orali del ...

Il Viminale avvia il corso-concorso per altri 174 nuovi segretari comunali

