Gattuso torna a parlare e mette le cose in chiaro | “le mie squadre non hanno mai acquistato calciatori di Mendes”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Rinodopo il divorzio con la Fiorentina, il tecnico ex Napoli ha deciso dire leine si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il matrimonio con il club viola è durato pochissimo, nemmeno un mese: alla base dell’addio dei contrasti sulle strategie del club, anche sul fronte calciomercato. Intervistato da ‘La Repubblica’ha puntualizzato sulle voci circolate nelle ultime settimane. Il tecnico non avrebbe chiesto determinatidella scuderia di: “sul tema commissioni non ...

Gennaroa parlare dopo aver interrotto il suo rapporto con la Fiorentina . Se da una parte l'allenatore non ha svelato le cause della rottura con la viola, dall'altra si è soffermato sul suo ...Gennaroa parlare del Napoli. L'ex allenatore degli azzurri ritorna sull'argomento Napoli che è stata la sua squadra fino alla fine della scorsa stagione. Liquidato in pochi minuti con un tweet ...Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso sull'addio alla Fiorentina e sulle accuse: "Non sono razzista. Commisso? Mai visto. E mai imposto giocatori di Mendes" ...Gattuso torna a parlare ai microfoni della stampa: Fiorentina, Tottenham e Nazionale i temi più caldi. Con focus sul ruolo del suo procuratore, Jorge Mendes ...