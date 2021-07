Francia Covid-19: da inizio pandemia 5.783.203 casi e 111.190 morti (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 2.549 nuovi casi positivi al Covid-19 portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 5.786.203 casi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 morti in più all'ospedale portando il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 111.190 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 2.549 nuovipositivi al-19 portando il numero totale dall'dellaa 5.786.203. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9in più all'ospedale portando il totale dei decessi dall'dellaa 111.190 L'articolo proviene da Firenze Post.

