Enermax LIQMAX III ARGB 240 | ora anche in versione White

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il produttore specializzato in componenti hardware ha appena lanciato sul mercato laIII240 inCon il nuovo240aggiunge un nuovo dispositivo di raffreddamento al suo portfolio. L’hardware inbianca è sempre più apprezzato dagli utenti, e data la sua richiesta il brand di Taiwan non si è tirato indietro. Un prodotto richiesto e spesso utilizzato nei case per evidenziare i colori dell’illuminazione RGB. Il raffreddatore a ...

Ultime Notizie dalla rete : Enermax LIQMAX

tuttoteK

Quando si tratta di dissipatori a liquido AIO per CPU, la serieIII offre 7 modelli con un ... un raffreddatore a liquido per CPU AIO nonché uno dei prodotti più popolari di; è dotato di ...Quando si tratta di dissipatori a liquido AIO per CPU, la serieIII offre 7 modelli con un ... un raffreddatore a liquido per CPU AIO nonché uno dei prodotti più popolari di; è dotato di ...