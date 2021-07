Chi è Stefano Socionovo di Temptation Island? Età e Instagram (Di lunedì 5 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Stefano Socionovo, concorrente di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Stefano Socionovo Nome e Cognome: Stefano SocionovoData di nascita: 29 aprile 1991Luogo di nascita: AnconaEtà: 30 anniAltezza: 1 metro e 75 circaPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: Ste è un impiegato tecnico nel Sistema portuale di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, concorrente di2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 29 aprile 1991Luogo di nascita: AnconaEtà: 30 anniAltezza: 1 metro e 75 circaPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: Ste è un impiegato tecnico nel Sistema portuale di L'articolo proviene da Novella 2000.

