Centro o c’entro? Come usare i gemelli diversi della grammatica per non sbagliare cosa centrare o quando c’entrare (Di lunedì 5 luglio 2021) All’interno della nostra grammatica esistono “due” modi diversi per fare Centro.Le due forme quasi gemelle, centrare ed entrarci, alcune volte creano problemi a qualche scrivente italiano.Tutta colpa della pronuncia, anche se dovrebbe essere diversa, Come vedremo, o forse è colpa della poca abitudine alla lettura e alla scrittura? Dicevamo che sono due forme quasi gemelle, perché non sono proprio identiche, visto che c’entro e Centro, non differiscono solo per grafia, una forma si scrive con l’apostrofo e l’altra no, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) All’internonostraesistono “due” modiper fare.Le due forme quasi gemelle,ed entrarci, alcune volte creano problemi a qualche scrivente italiano.Tutta colpapronuncia, anche se dovrebbe essere diversa,vedremo, o forse è colpapoca abitudine alla lettura e alla scrittura? Dicevamo che sono due forme quasi gemelle, perché non sono proprio identiche, visto che, non differiscono solo per grafia, una forma si scrive con l’apostrofo e l’altra no, ...

