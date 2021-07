Can Yaman e Diletta Leotta: il brutto gesto dell’attore non passa inosservato (Di lunedì 5 luglio 2021) È sicuramente la relazione dell’anno quella tra Can Yaman e Diletta Leotta, in quanto entrambi godono di tanta notorietà. Il primo è diventato una stella grazie alle telenovele in onda su Canale 5, la seconda è la conduttrice sportiva più invidiata del momento. Ecco quindi che la loro love story fa parlare sia che siano in Italia che in Turchia. Proprio nel paese di origine dell’attore è avvenuto un fatto piuttosto sconcertante che ha fatto parlare molto i media. Can Yaman e Diletta Leotta: l’attore infuriato al ristorante Da quando Can Yaman ha iniziato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) È sicuramente la relazione dell’anno quella tra Can, in quanto entrambi godono di tanta notorietà. Il primo è diventato una stella grazie alle telenovele in onda su Canale 5, la seconda è la conduttrice sportiva più invidiata del momento. Ecco quindi che la loro love story fa parlare sia che siano in Italia che in Turchia. Proprio nel paese di origineè avvenuto un fatto piuttosto sconcertante che ha fatto parlare molto i media. Can: l’attore infuriato al ristorante Da quando Canha iniziato ...

Advertising

MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - ilveggente_it : #DilettaLeotta e #CanYaman , l’ultima storia pubblicata su #Instagram ha lasciato di stucco i suoi fan. Ecco cosa h… - Grazia90421367 : @LeYamanine @Nico_Uff_Stampa @LuxVide @guldemcan @CanYamanMedia @ItalyCan @canyaman_fans @MerveEKCD @can_argentina… - MariaTe45659027 : @LeYamanine @Nico_Uff_Stampa @LuxVide @guldemcan @CanYamanMedia @ItalyCan @canyaman_fans @MerveEKCD @can_argentina… -