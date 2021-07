Calciomercato Inter, sfuma il colpo in attacco | Il bomber UFFICIALE in Germania (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno degli obiettivi di Calciomercato dell’Inter, per rinforzare l’attacco, è saltato. Il giocatore colombiano che seguivano i nerazzurri, ha infatti firmato ufficialmente un contratto di quattro anni con un club… L'articolo Calciomercato Inter, sfuma il colpo in attacco Il bomber UFFICIALE in Germania è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Uno degli obiettivi didell’, per rinforzare l’, è saltato. Il giocatore colombiano che seguivano i nerazzurri, ha infatti firmato ufficialmente un contratto di quattro anni con un club… L'articoloilinIlinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Hakimi-#Psg-#Inter: le cifre finali dell'operazione - Gazzetta_it : Inter, non solo Hakimi: scatta il mercato in uscita. Obiettivo 100 milioni #calciomercato - DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - fcin1908it : Abola – Inter-Benfica, accordo per Joao Mario: le cifre. La clausola? I dirigenti… - Pall_Gonfiato : #Inter - #Hakimi è pronto a volare in Francia per sostenere le visite mediche con il #PSG #Calciomercato #Transfers -