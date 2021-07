Calciomercato Inter, Pjanic possibile occasione a costo zero: la situazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Un nome di assoluto livello che, però, non ha dimostrato tutto il suo valore nell’avventure in Spagna. Il centrocampista bosniaco ex Roma e Juventus potrebbe liberarsi a costo zero dal Barcellona: Ronald Koeman non lo reputa importante nel suo scacchiere tattico ed il regista di centrocampo potrebbe passare un’altra stagione a scaldare la panchina degli spagnoli. I catalani stanno sfoltendo la rosa dagli esuberi ed il calciatore è pronto a salutare la Catalogna. Il Calciomercato dell’Inter potrebbe mettere nel mirino Miralem Pjanic. Calciomercato Inter, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Un nome di assoluto livello che, però, non ha dimostrato tutto il suo valore nell’avventure in Spagna. Il centrocampista bosniaco ex Roma e Juventus potrebbe liberarsi adal Barcellona: Ronald Koeman non lo reputa importante nel suo scacchiere tattico ed il regista di centrocampo potrebbe passare un’altra stagione a scaldare la panchina degli spagnoli. I catalani stanno sfoltendo la rosa dagli esuberi ed il calciatore è pronto a salutare la Catalogna. Ildell’potrebbe mettere nel mirino Miralem, ...

