Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: il gesto inaspettato sui social e il duro sfogo del cantante (Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva l'addio definitivo tra Rosa e Deddy, i due ex allievi di Amici 20 smettono di seguirsi su Instagram. Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva l'addio definitivo tra, i due ex allievi di20 smettono di seguirsi su Instagram.

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20, Rosa Di Grazia vuota il sacco dopo aver smesso di seguire Deddy su Instagram (FOTO) #Amici20… - deddymyall : RT @camismagicworld: ??camilla fa la vipera?? non sarà tutto merito di rosa, è vero, ma se non ci fosse stata lei a credere in lui, quando lu… - camismagicworld : ??camilla fa la vipera?? non sarà tutto merito di rosa, è vero, ma se non ci fosse stata lei a credere in lui, quando… - Elisa60388018 : RT @voglioamarmi: #Rosa , #Martina e #IBLA : convinte di poter vincere contro Enula,Tommy e Serena Tommaso,Serena ed Enula: #amici #AMICI… - CompagniaAsd : La Compagnia della Rosa è stata felice ed orgogliosa del weekend passato a Piacenza Expo Armi e Bagagli. Felicissim… -