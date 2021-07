Porsche - Collaudi in corso per la 911 Safari (Di domenica 4 luglio 2021) La Porsche 911 Safari potrebbe realmente arrivare sul mercato. Diversi mesi fa, infatti, la Casa tedesca aveva mostrato alcuni prototipi mai nati, tra cui una 991 del 2012 rialzata denominata proprio "Vision Safari". Le foto spia che vi proponiamo oggi, però, lasciano pensare che questa volta i vertici del costruttore di Zuffenhausen abbiano effettivamente approvato il progetto di una 911 per il fuoristrada leggero. Assetto e paraurti specifici. Il muletto, che era già stato avvistato alcuni mesi fa, a prima vista potrebbe sembrare semplicemente un esemplare della 992 Carrera S con il sistema di sollevamento del muso attivato, ma in realtà ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 luglio 2021) La911potrebbe realmente arrivare sul mercato. Diversi mesi fa, infatti, la Casa tedesca aveva mostrato alcuni prototipi mai nati, tra cui una 991 del 2012 rialzata denominata proprio "Vision". Le foto spia che vi proponiamo oggi, però, lasciano pensare che questa volta i vertici del costruttore di Zuffenhausen abbiano effettivamente approvato il progetto di una 911 per il fuoristrada leggero. Assetto e paraurti specifici. Il muletto, che era già stato avvistato alcuni mesi fa, a prima vista potrebbe sembrare semplicemente un esemplare della 992 Carrera S con il sistema di sollevamento del muso attivato, ma in realtà ...

