Panchina per Maradona Jr: allenerà in Campania (Di domenica 4 luglio 2021) Una data simbolica per un annuncio importante. Il Napoli United, squadra campana che milita in Eccellenza, ha annunciato il suo nuovo allenatore e l'ha fatto scegliendo una data che i tifosi del Napoli ricordano molto bene. Il 4 luglio del 1984, infatti, Diego Armando Maradona diveniva un calciatore azzurro. Cosa ha a che fare con il nuovo allenatore del Napoli United? Il nome e il sangue. La guida tecnica è infatti stata affidata a Diego Armando Maradona Jr. Nato come AfroNapoli e diventato poi Napoli United, il club si propone da sempre come punto di promozione culturale dell'integrazione nello sport.

