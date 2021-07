Omofobia | sottosegretaria Floridia | ' da Salvini discorsi primitivi | nessun pericolo per bambini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Quando Matteodice che il ddl Zan sarebbeso perché spalancherebbe alle 'teorie gender adi sei anni', evidentemente non sa di che parla. Quella legge si limita a istituire la Giornata nazionale contro l', la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare pregiudizi e violenze: un'occasione di informazione e riflessione in cui le scuole e le amministrazioni pubbliche organizzino iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi omotransfobici. Che pericoli vi vede? I suoi ...