Ferrari, dramma al Motor Valley Fest Modena: amputato un piede ad un meccanico dopo incidente (Di domenica 4 luglio 2021) L’esibizione della Ferrari di sabato 3 luglio al Motor Valley Fest di Modena, in Emilia-Romagna si è trasformata in un dramma. Nel corso dello show della SF70H sul circuito cittadino del parco Novi Sad un meccanico 45enne di Maranello è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato dalla monoposto al piede destro, probabilmente per una manovra sbagliata del pilota Olivier Beretta. La maniFestazione è stata temporaneamente fermata per soccorrere l’uomo, ma è successivamente proseguita con l’esibizione di diversi ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) L’esibizione delladi sabato 3 luglio aldi, in Emilia-Romagna si è trasformata in un. Nel corso dello show della SF70H sul circuito cittadino del parco Novi Sad un45enne di Maranello è rimasto gravemente feritoessere stato urtato dalla monoposto aldestro, probabilmente per una manovra sbagliata del pilota Olivier Beretta. La maniazione è stata temporaneamente fermata per soccorrere l’uomo, ma è successivamente proseguita con l’esibizione di diversi ...

