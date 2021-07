F1 GP Austria 2021, Vettel: “Non so cosa sia successo con Raikkonen” (Di domenica 4 luglio 2021) “Non so cosa sia successo, sicuramente è stato un malinteso con Kimi. Sono sicuro che nessuno di noi avesse intenzione di arrivare al contatto”. Queste le parole di Sebastian Vettel in seguito al GP di Austria 2021 di F1, in cui il tedesco è stato protagonista, suo malgrado, di un contatto con Kimi Raikkonen nel finale di gara, finendo 17esimo. “Peccato per il finale, perché siamo andati a rovinare le due nostre gare”, ha aggiunto ancora. “Dopo ne parleremo per capire cosa sia successo, perché è stato tutto molto strano. Mi sembrava di essere passato, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Non sosia, sicuramente è stato un malinteso con Kimi. Sono sicuro che nessuno di noi avesse intenzione di arrivare al contatto”. Queste le parole di Sebastianin seguito al GP didi F1, in cui il tedesco è stato protagonista, suo malgrado, di un contatto con Kiminel finale di gara, finendo 17esimo. “Peccato per il finale, perché siamo andati a rovinare le due nostre gare”, ha aggiunto ancora. “Dopo ne parleremo per capiresia, perché è stato tutto molto strano. Mi sembrava di essere passato, ma ...

