Escursionista precipita e muore sulle Apuane (Di domenica 4 luglio 2021) Un Escursionista ha perso la vita precipitando a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia che fa parte delle Alpi Apuane, nel ... Leggi su lanazione (Di domenica 4 luglio 2021) Unha perso la vitando a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia che fa parte delle Alpi, nel ...

Escursionista precipita e muore sulle Apuane Agenzia ANSA Escursionista precipita e muore sulle Apuane Lucca, 4 luglio 2021 - Un escursionista ha perso la vita precipitando a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia che fa parte delle ...

Precipita sulle Alpi Apuane, muore escursionista: compagna bloccata in quota L'uomo è scivolato ed è precipitato a valle, per lui non c'è stato nulla da fare. Sono iniziate le operazioni di recupero della ragazza che era con lui.

