Escursionista precipita e muore sulle Alpi Apuane, salvata una ragazza che era con lui (Di domenica 4 luglio 2021) Ancora una vittima sulle Alpi Apuane. Un Escursionista di 33 anni è morto oggi dopo essere precipitato da una zona rocciosa. Sul posto, per salvare la donna che si trovava con lui, sono intervenuti i soccorsi.

