Eintracht, Hauge ai dettagli ma attenzione al Wolfsburg (Di domenica 4 luglio 2021) Jens Petter Hauge è vicino alla cessione. Il giocatore norvegese è stato acquistato dal Milan soltano dodici mesi fa. Le premesse per il classe 1999 erano ben altre. La stagione di Hauge a dir la verità non era iniziata male. Con il passare del tempo, però le sue prestazione sono diventate abbastanza anonime e il suo contributo per la squadra non è stato quello che ci si aspettava. Ora su di lui è forte l’interessamento dell’Eintracht Tante attenuanti per Jens Petter Hauge Diciamo che le attenuanti sono tante. Jens Petter Hauge è un giocatore classe 1999. 21 anni per lui. La sua giovane età unita ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Jens Petterè vicino alla cessione. Il giocatore norvegese è stato acquistato dal Milan soltano dodici mesi fa. Le premesse per il classe 1999 erano ben altre. La stagione dia dir la verità non era iniziata male. Con il passare del tempo, però le sue prestazione sono diventate abbastanza anonime e il suo contributo per la squadra non è stato quello che ci si aspettava. Ora su di lui è forte l’interessamento dell’Tante attenuanti per Jens PetterDiciamo che le attenuanti sono tante. Jens Petterè un giocatore classe 1999. 21 anni per lui. La sua giovane età unita ...

