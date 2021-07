Calciomercato Milan – Su Svanberg ci sono gli occhi di mezza Serie A

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - ItsKuro10 : RT @RudyGaletti: ???? #Pjanic in uscita a 0 dal #Barcellona (rescissione consensuale con i ????) potrebbe diventare un'opportunità di mercato p… - notizie_milan : Calciomercato Milan, obiettivo Aurier: il calciatore ha chiesto la cessione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Sergio Aurier ha chiesto la cessione al Tottenham . Lo scrive The Athletic , con il francese che è nel mirino delda tempo e può diventare un'alternativa di mercato a Dalot e Odriozola per l'out di destra.Commenta per primo Risponderanno alla convocazione per il ritiro ma non rientrano nei progetti del. Andrea Conti e Mattia Caldara sono sul mercato.Milan, ecco il prezzo di Sabitzer. Come confermato dalla stampa tedesca, l'interesse del Milan per Marcel Sabitzer è concreto. Il numero 9 visto all'opera a Euro 2020 con la magl ...Per il Milan potrebbe arrivare una svolta inaspettata per il possibile colpo Pjanic: può arrivare gratis dal Barcellona ...