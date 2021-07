Avvocato Salernitana: “Rispettati tutti i parametri per il trust. La decisione si saprà il 7 luglio” (Di domenica 4 luglio 2021) L’Avvocato Gentile, legale della Salernitana, ha parlato al Corriere della Sera in merito al trust presentato dal club campano per l’iscrizione alla Serie A. Queste le sue parole: “Rispettati tutti i parametri, ora bisogna aspettare il consiglio federale di mercoledì 7 per capire se la federcalcio concorderà su questa valutazione. Garantita anche una copertura finanziaria tale da dare autonomia al trust, che dovrà arrivare alla cessione entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato a stagione in corso”. Foto: Logo Salernitana L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) L’Gentile, legale della, ha parlato al Corriere della Sera in merito alpresentato dal club campano per l’iscrizione alla Serie A. Queste le sue parole: “, ora bisogna aspettare il consiglio federale di mercoledì 7 per capire se la federcalcio concorderà su questa valutazione. Garantita anche una copertura finanziaria tale da dare autonomia al, che dovrà arrivare alla cessione entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato a stagione in corso”. Foto: LogoL'articolo ...

