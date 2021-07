Uomo si frattura il pene | non è un unicum ma la dinamica è dolorosissima

(Di sabato 3 luglio 2021) Le fratture che riguardano ilnon sono così rare, ma quello che è accaduto ad undel Regno Unito ha davvero stupito i medici. Il malcapitato, che ha 40 anni, si è infatti ritrovato con una rottura “in verticale”, mentre di solito le fratture del membro riproduttivo maschile avvengono in orizzontale. Ildell’, come spiegato dai medici britannici, “si è piegato contro il perineo del suo partner”, situato tra l’ano e i genitali. Subito dopo si è formata alla base una lacrima di 3 centimetri. LEGGI ANCHE => Lo evirano e danno il suoin pasto ai maiali: aveva tentato ...

DebAttanasio : @SlipperLea Infatti sei bocciata: l'uomo ha più spazio toracico per i polmoni, soffre di meno di frattura del femor… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo frattura

Periodico Italiano

L'versa ancora in gravi condizioni e in prognosi riservato con coma indotto all'ospedale di ... Ho riportato unaalla spalla e una al mignolo ma, mentre mi soccorrevano, pensavo a papà. ...Viste le condizioni dell', è stato richiesto l'interno dell'elicottero, atterrato a San Lazzaro,... Ha riportato laesposta di un polso e un forte trauma cranico. Sul posto, per ...Dagotraduzione dal Daily Mail Pene rotto in verticale I medici del Regno Unito si sono trovati ad affrontare il primo caso noto al mondo di un uomo a cui il pene si è rotto in verticale. Il membro del ...Accertamenti in corso da parte dei carabinieri dopo la segnalazione di un passante che avrebbe visto l’uomo accasciarsi vicino al marciapiede. Fra le ipotesi quella di un malore, ma anche di un’aggres ...