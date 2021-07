Salvini fa la vergine sugli abusi: 'Bonafede aveva detto che era tutto sotto controllo...' (Di sabato 3 luglio 2021) In questi giorni ci sono state molte le polemiche perché, mentre emergevano le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il leader del Carroccio portava solidarietà alle forze ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) In questi giorni ci sono state molte le polemiche perché, mentre emergevano le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il leader del Carroccio portava solidarietà alle forze ...

Advertising

Adimentsua : RT @PareschiPaolo: Avete presente la Vergine Maria? Recentemente ha consigliato a Salvini il Santo di bloccare in mare le barche di quei po… - PareschiPaolo : Avete presente la Vergine Maria? Recentemente ha consigliato a Salvini il Santo di bloccare in mare le barche di quei poveri cristi. - pirata_21 : #SantaMariaCapuaVetere. Abbiamo trovato la Vergine Maria che parlava con #Salvini. - REstaCorporate : @SardoneSilvia #Sardone pensi a se stessa accoppiata con #Salvini, migrata da Forza Italia per finire con un mitoma… -