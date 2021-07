LIVE Sonego-Duckworth 4-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si riprende sul campo 17! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Finalmente si riprende! Sonego al servizio. 14.07 I due giocatori ripetono il riscaldamento. 14.05 Dopo 90 minuti dunque si torna a giocare: si spera non ci siano altre sospensioni. 14.02 Giocatori di nuovo in campo sul campo 17! 13.59 Tornando ai match da concludere, Ivashka e Thompson sono sul 3-2 con break per il bielorusso mentre la polacca Linette è sotto 4-2 contro Badosa. 13.56 Tra poco si torna in campo dunque! 13.53 Vari i match sospesi: Angelique Kerber è sotto 1-5 contro Aliaksandra Sasnovich mentre Hurkacz è ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Finalmente sial servizio. 14.07 I due giocatori ripetono il riscaldamento. 14.05 Dopo 90 minuti dunque si torna a giocare: si spera non ci siano altre sospensioni. 14.02 Giocatori di nuovo insul17! 13.59 Tornando ai match da concludere, Ivashka e Thompson sono sul 3-2 con break per il bielorusso mentre la polacca Linette è sotto 4-2 contro Badosa. 13.56 Tra poco si torna indunque! 13.53 Vari i match sospesi: Angelique Kerber è sotto 1-5 contro Aliaksandra Sasnovich mentre Hurkacz è ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Duckworth 4-2 Wimbledon 2021 in DIRETTA: ha smesso di piovere in Gran Bretagna! Si riprende alle 14 -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Dopo l'interruzione per pioggia si ricomincia a giocare: in corso il #primoset de… - infoitsport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo Berrettini e Sonego - SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo #Berrettini e #Sonego ? #BerrettiniBedene su Sky Sport Ten… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Lorenzo Sonego sogna gli ottavi di finale contro uno tra Roger Federer e Cameron No… -