Lapadula, che show con il Perù: conquista la semifinale di Copa America (Di sabato 3 luglio 2021) Serata da incorniciare per Gianluca Lapadula che con il Perù ha conquistato, la scorsa notte, la semifinale di Copa America, dopo aver battuto ai calci di rigore il Paraguay. L’attaccante è stato decisivo nei novanta minuti visto che ha propiziato il primo gol al 20?, decisiva la deviazione di Gomez con la Conmbebol che ha assegnato l’autogol al difensore, e al 40? ha gonfiato la rete con freddezza nel momentaneo 2-1. Nella ripresa il Paraguay è riuscito a a pareggiare i conti per ben due volte: 3-3, alla fine, il risultato finale con la gara che si è decisa ai calci di rigore con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Serata da incorniciare per Gianlucache con ilhato, la scorsa notte, ladi, dopo aver battuto ai calci di rigore il Paraguay. L’attaccante è stato decisivo nei novanta minuti visto che ha propiziato il primo gol al 20?, decisiva la deviazione di Gomez con la Conmbebol che ha assegnato l’autogol al difensore, e al 40? ha gonfiato la rete con freddezza nel momentaneo 2-1. Nella ripresa il Paraguay è riuscito a a pareggiare i conti per ben due volte: 3-3, alla fine, il risultato finale con la gara che si è decisa ai calci di rigore con ...

Advertising

cmdotcom : Coppa America, la notte degli ex Milan: Brasile 1-0 con Paquetà, nel Perù che passa ai rigori doppietta di Lapadula… - STnews365 : Copa America, Perú-Paraguay 7-6 dopo i rigori: Lapadula dà spettacolo. Gianluca Lapadula firma una doppietta, più u… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Notte magica per noi italiani: l’#Ita stende il Belgio e conquista la semifinale di #EURO2020. Più la Super doppietta di Gi… - theashesfly : @G_Lapadula che bello sapere che avevi chiamato alla tua moglie dopo la partita. Siete una famiglia molto felice! I… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Notte magica per noi italiani: l’#Ita stende il Belgio e conquista la semifinale di #EURO2020. Più la Super doppietta di Gi… -