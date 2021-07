La variante Delta del Covid corre in Fvg, è la regione con la più alta incidenza d'Italia (Di sabato 3 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: In una bambina di Trieste scoperta la prima… La variante Delta spaventa il Fvg, tra timori di… Dilaga la variante inglese in Fvg, a ... Leggi su friulioggi (Di sabato 3 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: In una bambina di Trieste scoperta la prima… Laspaventa il Fvg, tra timori di… Dilaga lainglese in Fvg, a ...

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - PotereArturaio : RT @mdimagritt: Un mese pulito fa Galli e Crisanti avvertivano sulla variante delta “indiana” e c’era chi li trollava a suon di insulti com… - emilio05714955 : RT @BarillariDav: Ora gli italiani sono in vacanza e distratti dal calcio. Fra poco in tv ricominceranno con la variante delta e gamma, per… -