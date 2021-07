La realtà nella biglia di vetro di Stefano D'Arrigo (Di sabato 3 luglio 2021) “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo è uno dei romanzi capitali del novecento italiano e con passo lento ma sicuro va conquistando lo spazio che gli spetta. I versi giovanili di “Codice siciliano” e il secondo romanzo “Cima delle nobildonne” non aggiungono molto alla statura di D’Arrigo e tuttavia meritano la lettura. Onore al curatore Walter Pedullà e alla casa editrice Rizzoli per avere promosso in questi anni la diffusione delle opere dello scrittore siciliano: “Cima delle nobildonne” è stato appena ripubblicato in edizione economica. Sarebbe peraltro auspicabile vedere raccolti in un unico volume tutti i saggi che Pedullà ha dedicato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “Horcynus Orca” diD’è uno dei romanzi capitali del novecento italiano e con passo lento ma sicuro va conquistando lo spazio che gli spetta. I versi giovanili di “Codice siciliano” e il secondo romanzo “Cima delle nobildonne” non aggiungono molto alla statura di D’e tuttavia meritano la lettura. Onore al curatore Walter Pedullà e alla casa editrice Rizzoli per avere promosso in questi anni la diffusione delle opere dello scrittore siciliano: “Cima delle nobildonne” è stato appena ripubblicato in edizione economica. Sarebbe peraltro auspicabile vedere raccolti in un unico volume tutti i saggi che Pedullà ha dedicato ...

Ultime Notizie dalla rete : realtà nella La realtà nella biglia di vetro di Stefano D'Arrigo Scrive Pedullà nell'introduzione: 'Il romanzo finisce dove è cominciato, nella stessa clinica. La ... osserva la realtà come se fosse racchiusa in una biglia di vetro che a suo capriccio capovolge per ...

L'universo onirico, rosa, lunare e mediterraneo di Andrés Reisinger ... la pratica creativa di Reisinger fa molto più che scalfire questa superficiale provocazione del disegnare qualcosa che non potrebbe esistere nella realtà e scava invece a fondo tra le implicazioni ...

La realtà nella biglia di vetro di Stefano D'Arrigo L'HuffPost

Scrive Pedullà nell'introduzione: 'Il romanzo finisce dove è cominciato, nella stessa clinica. La ... osserva la realtà come se fosse racchiusa in una biglia di vetro che a suo capriccio capovolge per ...

L'universo onirico, rosa, lunare e mediterraneo di Andrés Reisinger

... la pratica creativa di Reisinger fa molto più che scalfire questa superficiale provocazione del disegnare qualcosa che non potrebbe esistere nella realtà e scava invece a fondo tra le implicazioni ...