Italia-Spagna, Uefa riserva 6400 biglietti ai tifosi azzurri residenti in Regno Unito e Irlanda (Di sabato 3 luglio 2021) Italia-Spagna è la prima semifinale di Euro 2020 e si giocherà a Wembley martedì 6 luglio alle ore 21. L’Uefa ha riservato soltanto 125 biglietti alla Figc e ha comunicato di averne destinati invece 6400 ai tifosi azzurri che risiedono nella Common Travel Area di Regno Unito e Irlanda. A partire da domenica 4 luglio questi ticket verranno messi in vendita alle ore 10. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021)è la prima semifinale di Euro 2020 e si giocherà a Wembley martedì 6 luglio alle ore 21. L’hato soltanto 125alla Figc e ha comunicato di averne destinati inveceaiche risiedono nella Common Travel Area di. A partire da domenica 4 luglio questi ticket verranno messi in vendita alle ore 10. SportFace.

