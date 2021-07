Incidente sul Lago di Garda, svolta nelle indagini e per il tedesco coinvolto nella morte di Greta e Umberto (Di sabato 3 luglio 2021) Due settimane dopo il terribile Incidente sul Lago di Garda che è costato la vita a Greta e Umberto, la Procura si è mossa nei confronti di uno dei due tedeschi coinvolti nella loro morto. A bordo di un motoscafo, i turisti hanno travolto il barchino dei due locali: il corpo di lui è stato trovato sulla barca squarciata dall’Incidente, quello dell’amica 25enne è stato ritrovato a quasi cento metri di profondità. Incidente Lago di Garda: chiesto l’arresto di uno dei 2 tedeschi La giustizia italiana fa la sua mossa: è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 luglio 2021) Due settimane dopo il terribilesuldiche è costato la vita a, la Procura si è mossa nei confronti di uno dei due tedeschi coinvoltiloro morto. A bordo di un motoscafo, i turisti hanno travolto il barchino dei due locali: il corpo di lui è stato trovato sulla barca squarciata dall’, quello dell’amica 25enne è stato ritrovato a quasi cento metri di profondità.di: chiesto l’arresto di uno dei 2 tedeschi La giustizia italiana fa la sua mossa: è ...

