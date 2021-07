Il tecnico del Psv conferma: “Dumfries può andare all’estero. Mi aspetto che non torni al centro sportivo” (Di sabato 3 luglio 2021) Il tecnico del Psv, Roger Schimdt, ha parlato con i media olandesi dopo un’amichevole precampionato contro il Molenbeek di Dumfries, esterno che ha fatto un ottimo Europeo nonostante l’eliminazione dell’Olanda agli ottavi: “Se avrò Dumfries e Malen al rientro? Staremo a vedere, ma io mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang. Era già chiaro prima dell’estate che sarebbero potuti andare all0estero e me lo aspetto ancora. Se saranno ancora nostri giocatori, li useremo sicuramente”. Come vi abbiamo raccontato, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Ildel Psv, Roger Schimdt, ha parlato con i media olandesi dopo un’amichevole precampionato contro il Molenbeek di, esterno che ha fatto un ottimo Europeo nonostante l’eliminazione dell’Olanda agli ottavi: “Se avròe Malen al rientro? Staremo a vedere, ma io miche nonno neldi De Herdgang. Era già chiaro prima dell’estate che sarebbero potutiall0estero e me loancora. Se saranno ancora nostri giocatori, li useremo sicuramente”. Come vi abbiamo raccontato, ...

