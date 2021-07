Federico Chiesa, il 'figlio d'arte' col fiuto del gol (Di sabato 3 luglio 2021) Firenze, 3 luglio 2021 - Si dice "figlio d'arte" e l'espressione calza a pennello per Federico Chiesa , enfant prodige del calcio italiano, messo inizialmente in panchina da Roberto Mancini e ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Firenze, 3 luglio 2021 - Si dice "d'" e l'espressione calza a pennello per, enfant prodige del calcio italiano, messo inizialmente in panchina da Roberto Mancini e ...

Advertising

tancredipalmeri : Ahahah mi riconosco molto in Federico Chiesa che alla fine con cattiveria si avvicina per assestarne uno - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 95' ?? GOOOL! #CHIESA!!! ???????? #ItaliaAustria 1?-0? Federico Chiesa!!! Una sua giocata personale ci p… - EURO2020 : ???? Federico Chiesa = Italy's super sub! ?? #EURO2020 - callmehoran00 : RT @soleilinski: comunque io sottona per federico chiesa - bluebird4291 : RT @ariianicali: Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Matteo Pessina rubandomi il cuore????? #BelgioItalia -