Amici 20: Deddy replica alle critiche sui social in merito al rapporto con Rosa (Di sabato 3 luglio 2021) La relazione tra Deddy e Rosa all'interno della scuola di Amici 20 ha sicuramente fatto sognare in molti da casa. I due infatti erano molto belli insieme e sembravano davvero felici. Il loro rapporto però è terminato insieme all'ultima edizione del talent in quanto hanno deciso di portare avanti le loro carriere pensando a quello piuttosto che all'amore. La relazione tra i due giovani ha infuocato per molto tempo i social, ma ancora oggi in molti continuano a parlarne. Spesso si leggono commenti poco carini nei confronti di entrambi, ma in particolare è il cantante ad essere bersagliato maggiormente. Le ... Leggi su ultimora.news

miogeneretotale : RT @Fabianadeltagl1: Ma voi davvero pensate che Deddy non pensa minimamente a Rosa?Cioè pensate che sia andato avanti tanto da non fregargl… - Fabianadeltagl1 : Ma voi davvero pensate che Deddy non pensa minimamente a Rosa?Cioè pensate che sia andato avanti tanto da non frega… - flamesintheeyes : mi chiedo davvero come vi viene in mente di scrivere certe cose,dovete capire che non siete suoi amici e che quindi… - DeddyRosa20 : @Mirka94337831 @Clarissa2223 Bhe anche deddy stava male dentro ad amici, quando rosa era triste deddy andava a cons… - Graziana_McLove : Deddy sei un cesso. Vediamo se così metti like Questo mette i like solo agli insulti, ai profili con foto di Aka e agli amici tonni ahahah -