Violenze carcere:Molinari, condanno agenti ma da capire contesto (Di venerdì 2 luglio 2021) "Non c'è da cambiare idea su nulla. Salvini è andato a Santa Maria Capua Vetere per esprimere solidarietà al corpo della polizia penitenziaria, per evitare la messa all'indice di persone che fanno un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Non c'è da cambiare idea su nulla. Salvini è andato a Santa Maria Capua Vetere per esprimere solidarietà al corpo della polizia penitenziaria, per evitare la messa all'indice di persone che fanno un ...

Advertising

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - TgLa7 : Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa - Internazionale : Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anoma… - adrianobusolin : RT @GiancarloDeRisi: Salvini sulle violenze in carcere: 'Ricordo che chi sbaglia paga, specie se indossa una divisa. Questo non vuol dire… - paolovarsi1 : RT @ALFO100897: Violenze in carcere, Cartabia: tradita la Costituzione. @minGiustizia Onorevole Cartabia a lei che è una giurista di 'spess… -