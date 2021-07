Una bici per persone con disabilità motorie nella spiaggia accessibile di Fossacesia (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Comune di Fossacesia ha acquistato una bicicletta per persone con disabilità motorie, da mettere a disposizione degli utenti della 'spiaggia per tutti' , in occasione della riapertura, in programma ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Comune diha acquistato unacletta percon, da mettere a disposizione degli utenti della 'per tutti' , in occasione della riapertura, in programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Una bici Una bici per persone con disabilità motorie nella spiaggia accessibile di Fossacesia Il progetto si chiama una 'Passeggiata per Tutti' e mette a disposizione una bici duetto, munita di un apposito carrozzino, concepita per assicurare comodità e divertimento sia alla persona con ...

Al via l'iter della ciclabile Termini - città universitaria "Sarà una pista in sede protetta che permetterà anche di ricucire itinerari esistenti o in corso di ...Mims potremo realizzare quindi un collegamento strategico per favorire gli spostamenti in bici di ...

Cherasco: donata una bici elettrica da Egea IdeaWebTv Tra tonnare, resti storici e bellezza naturali, in bici in Sicilia occidentale Da Palermo alla Valle dei templi passando per Trapani, Mazara del Vallo, Selinunte, Scala dei Turchi: panorami mozzafiato e spiagge senza fine ...

Migliori GPS per bici: classifica e guida all’acquisto Il GPS per bici è un ciclocomputer multifunzionale per i ciclisti su bici da corsa, mtb o bici gravel. Fornisce sia le indicazioni stradali sui percorsi sterrati che diversi parametri di misurazione c ...

