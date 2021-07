Ufficiale: Bologna, esercitata l’opzione d’acquisto per Soumaoro (Di venerdì 2 luglio 2021) Giornata d’annunci in casa Bologna, dopo il riscatto di Barrow e l’ingaggio di Bonifazi, il club emiliano ha annunciato anche il riscatto di Adama Soumaoro. Ecco il comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Adama Soumaoro dal Lille Olympique Sporting Club. ALTRO ANNUNCIO esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Adama #Soumaoro — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 2, 2021 Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Giornata d’annunci in casa, dopo il riscatto di Barrow e l’ingaggio di Bonifazi, il club emiliano ha annunciato anche il riscatto di Adama. Ecco il comunicato: “IlFc 1909 comunica di aver esercitatoper l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Adamadal Lille Olympique Sporting Club. ALTRO ANNUNCIOper l’acquisto a titolo definitivo di Adama #Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 2, 2021 Foto: Instagram ...

