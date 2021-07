Trovato con 30 dosi di droga, monrealese assolto dall’accusa di spaccio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Giudice monocratico del Tribunale di Palermo ha assolto, perché “il fatto non sussiste”, un 27enne monrealese, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di hashish. Furono i carabinieri della Stazione di Pioppo al termine di una perquisizione personale e domiciliare a denunciare C. I., 27 anni il 21 dicembre 2015. Nel corso di una perquisizione I militari trovarono un consistente quantitativo di stupefacente dal quale potevano essere ricavate oltre 30 dosi. Il materiale in sequestro veniva trasmesso al Reparto delle Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri per le analisi dalle ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Giudice monocratico del Tribunale di Palermo ha, perché “il fatto non sussiste”, un 27enne, ritenuto responsabile di detenzione a fini didi hashish. Furono i carabinieri della Stazione di Pioppo al termine di una perquisizione personale e domiciliare a denunciare C. I., 27 anni il 21 dicembre 2015. Nel corso di una perquisizione I militari trovarono un consistente quantitativo di stupefacente dal quale potevano essere ricavate oltre 30. Il materiale in sequestro veniva trasmesso al Reparto delle Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri per le analisi dalle ...

