Torta cappuccino ai 12 cucchiai | il risveglio del gusto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 luglio 2021) Laè perfetta a colazione, facilissima da preparare e senza bilancia! Afferrate uno e per ogni ingrediente, contatene 12… et voilà, la infornate in un baleno. Profumatissimo e gustoso, con quel retrogusto di caffè questo dolce regala la carica giusta per iniziare la giornata con energia e buonumore. Non vi appesantirà perché è totalmente privo di burro. Se volete offrirla anche ai piccoli di casa, scegliete la versione decaffeinata per regalare anche a loro la gioia di un dolce morbido e soffice come un abbraccio. Arricchitelo con gocce di cioccolato a volontà e si trasformerà in una...