Temptation Island | il segreto di Valentina | l' addio al marito prima di Tommaso ' Era un rapporto non sano'

(Di venerdì 2 luglio 2021) ildi: l'aldi. ' Era unnon... '. Mercoledì 30 giugno sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. ...

Advertising

pevfctnow : @unfvckwitablex DOVEVO ESSERCI UFFA DA OGGI TEMPTATION ISLAND SOLO DI MATTINA - pevfctnow : @unfvckwitablex HASHAHAHHAHA IERI STAVO GUARDANDO TEMPTATION ISLAND - giulia_ceschi : Anticipazioni Temptation Island 2021: la puntata di lunedì 5 luglio - pastadirafano : RT @criticameIa: chanel e nunzio, temptation island 2040 - VelvetMagIta : #TemptationIsland, Valentina e Tommaso abbandonano il programma? Lo spoiler #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Si sono rivolti aper la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi ...Mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di. Tra le coppie più chiacchierate e criticate c'è quella composta dal giovane Tommaso Eletti e la sua fidanzata, la quarantenne Valentina Nulli Augusti . Ursula Bennardo dura contro ...Sui social è apparso il primo spoiler choc che vede protagonisti la coppia Tommaso e Valentina con 19 anni di differenza. Il loro amore fin da subito ha catturato l'attenzione degli spettatori. Ecco c ...Tommaso e Valentina al centro delle polemiche dopo la prima puntata di Temptation Island. Mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Isla ...