Incontro Draghi - Kadhimi. Perché l'Iraq è importante per l'Italia (e viceversa) ... che dal cuore iracheno (nascosto al confine con la Siria) cerca di propagare le proprie istanze in ... dove è presente un contingente italiano che addestra i Peshmerga curdi, è finita tra i bersagli. È ...

Siria: curdi, via i bambini dal campo di Al Hol - Mondo Agenzia ANSA Siria: curdi, via i bambini dal campo di Al Hol BEIRUT, 02 LUG - I curdi siriani hanno trasferito una trentina di adolescenti dal campo di Al-Hol in un centro di riabilitazione per i figli di jihadisti, chiedendo aiuti internazionali per creare una ...

No Man's Land 1 La sorella di Antoine è stata dichiarata morta anni fa, ma lui è convinto che lei sia ancora viva. Decide così di andare in Siria, dove le guerrigliere curde combattono l'ISIS.

