Sandro Abate Avellino, ufficiale l’arrivo di Angelini in panchina (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica che la prima squadra è stata affidata alla guida tecnica di Mister Gianfranco Angelini. Gianfranco Angelini, nato a Roma il 21 luglio 1974, da calcettista è stato tra i portieri che ha scritto la storia del calcio a 5 in Italia, ha vinto con la Nazionale azzurra il Campionato d’Europa nel 2003. Ha debuttato con il Divino Amore poi ha vestito le maglie di Roma RCB, Roma Futsal, Reggio Calabria, Brillante Roma e Finplanet Fiumicino. Da giocatore ha vinto un campionato nella stagione 2000/2001 con Roma RCB. Da allenatore ha guidato il Futsal Isola ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’AsdFive Soccer comunica che la prima squadra è stata affidata alla guida tecnica di Mister Gianfranco. Gianfranco, nato a Roma il 21 luglio 1974, da calcettista è stato tra i portieri che ha scritto la storia del calcio a 5 in Italia, ha vinto con la Nazionale azzurra il Campionato d’Europa nel 2003. Ha debuttato con il Divino Amore poi ha vestito le maglie di Roma RCB, Roma Futsal, Reggio Calabria, Brillante Roma e Finplanet Fiumicino. Da giocatore ha vinto un campionato nella stagione 2000/2001 con Roma RCB. Da allenatore ha guidato il Futsal Isola ...

Advertising

irpiniatimes1 : Sandro Abate, Angelini è il nuovo allenatore - anteprima24 : ** Sandro Abate #Avellino, ufficiale l'arrivo di Angelini in panchina ** - sportavellino : Mercato – Sandro Abate: Kakà e quel messaggio col sapore di addio, ecco dove andrà - - ottopagine : Sandro Abate, rinnovo per il portiere Rizzo #Avellino - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Altro rinnovo per la Sandro Abate: Rizzo non si muove: “Che orgoglio poter difendere questi… -