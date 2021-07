Salvini torna alla carica e ricandida Draghi al Quirinale: “Convinto sostegno da parte delle Lega se dà la sua disponibilità” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Penso che l’Italia abbia trovato in Mario Draghi una risorsa eccezionale per il Paese. Se a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare al Quirinale “lo sosterrei”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini, a Sorrento, all’evento Alis, rispondendo a una domanda sul futuro del presidente del Consiglio, al termine del ‘semestre bianco’ che porterà alla scelta del nuovo Capo dello Stato. Salvini ha ribadito, come fatto nei mesi scorsi, che Draghi avrebbe “il Convinto sostegno del mio partito”. Video Alis Channel L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Penso che l’Italia abbia trovato in Mariouna risorsa eccezionale per il Paese. Se a gennaio dovesse dirsi disponibile” ad andare al“lo sosterrei”. A dirlo il leader dellaMatteo, a Sorrento, all’evento Alis, rispondendo a una domanda sul futuro del presidente del Consiglio, al termine del ‘semestre bianco’ che porteràscelta del nuovo Capo dello Stato.ha ribadito, come fatto nei mesi scorsi, cheavrebbe “ildel mio partito”. Video Alis Channel L'articolo proviene da ...

Advertising

LegaSalvini : ++ STASERA MATTEO #SALVINI TORNA OSPITE DA PAOLO DEL DEBBIO ++ ??Appuntamento alle ore 21:25, a #DrittoeRovescio. - fattoquotidiano : Salvini torna alla carica e ricandida Draghi al Quirinale: “Convinto sostegno da parte delle Lega se dà la sua disp… - ekuonews : Salvini torna in Abruzzo per il referendum su riforma giustizia. Lunedì 5 luglio a Pescara e L'Aquila - Nico01042014 : @susy43279731 Conte ha già detto che non torna indietro. Lui voleva tutto. Voleva fare il capo con pieni poteri all… - CorbelliFranco : RT @Noiconsalvini: ++ STASERA MATTEO #SALVINI TORNA OSPITE DA PAOLO DEL DEBBIO ++ ??Appuntamento alle ore 21:25, a #DrittoeRovescio. https:… -