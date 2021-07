Salvini si preoccupa per la salute dei campani: “De Luca non faccia Crozza” (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È l’unico in tutta Italia che non rispetta quanto previsto dai medici, dagli scienziati, dal Cts, dal Governo, dai suoi colleghi sindaci, dai suoi colleghi governatori“. Lo ha detto a Salerno, riferendosi al governatore campano, il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’utilizzazione di mascherine all’aperto in campania. “Ditemi come si può lavorare un pomeriggio di luglio caldo come questo, a Salerno piuttosto che a Napoli, all’aperto con la mascherina fa male. Fa male alla salute dei bimbi e degli anziani. Qualcuno avvisi De Luca che se vuole giocare a fare il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È l’unico in tutta Italia che non rispetta quanto previsto dai medici, dagli scienziati, dal Cts, dal Governo, dai suoi colleghi sindaci, dai suoi colleghi governatori“. Lo ha detto a Salerno, riferendosi al governatore campano, il segretario della Lega, Matteo, in merito all’utilizzazione di mascherine all’aperto ina. “Ditemi come si può lavorare un pomeriggio di luglio caldo come questo, a Salerno piuttosto che a Napoli, all’aperto con la mascherina fa male. Fa male alladei bimbi e degli anziani. Qualcuno avvisi Deche se vuole giocare a fare il ...

