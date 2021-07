Saldi estivi 2021, via domani: da Lombardia a Campania, dove iniziano (Di venerdì 2 luglio 2021) Saldi estivi 2021 in partenza domani, 3 luglio, in quasi tutta Italia: da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Toscana a Piemonte. Si parte a Roma, Milano, Torino, Napoli. Dopo l’avvio anticipato della Sicilia da domani, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l’interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare dei Saldi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021)in partenza, 3 luglio, in quasi tutta Italia: daa Lazio, daa Veneto, da Toscana a Piemonte. Si parte a Roma, Milano, Torino, Napoli. Dopo l’avvio anticipato della Sicilia da, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l’interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare dei...

