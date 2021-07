«Non ho aperto all’antidoping perché ero traumatizzata da un aborto». Così McNeal salterà Tokyo (Di venerdì 2 luglio 2021) Brianna McNeal, la campionessa olimpica del 2016 nei 100 metri a ostacoli che il mese scorso si è qualificata per la sua seconda Olimpiade, non andrà a Tokyo per aver saltato un controllo antidoping. Il motivo l’ha reso pubblico la stessa atleta statunitense: “Ero a letto, avevo subito un aborto due giorni prima. Per questo non ho aperto agli ispettori antidoping”. McNeal – scrive il New York Times – ha offerto la sua prima spiegazione pubblica, dicendo che si sentiva costretta a divulgare informazioni personali per riabilitare il suo nome. Il mese scorso, McNeal, è stata sospesa per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Brianna, la campionessa olimpica del 2016 nei 100 metri a ostacoli che il mese scorso si è qualificata per la sua seconda Olimpiade, non andrà aper aver saltato un controllo antidoping. Il motivo l’ha reso pubblico la stessa atleta statunitense: “Ero a letto, avevo subito undue giorni prima. Per questo non hoagli ispettori antidoping”.– scrive il New York Times – ha offerto la sua prima spiegazione pubblica, dicendo che si sentiva costretta a divulgare informazioni personali per riabilitare il suo nome. Il mese scorso,, è stata sospesa per ...

