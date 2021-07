Miss Nevada? E’ un trans. E ora concorrerà per il titolo Usa (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — Il trans Kataluna Enriquez si è aggiudicato il titolo di Miss Nevada lasciando a bocca asciutta le altre 21 contendenti — tutte biologicamente femmine — sul palco del South Point Hotel Casino & Spa di Las Vegas. Enriquez ha così la strada spianata per il concorso di Miss Usa il prossimo novembre. E visto l’andazzo, potrebbe anche vincere. Miss Nevada trans: “La storia è fatta” «Congratulazioni alla nostra nuova Miss Nevada @mskataluna. La storia è fatta», si legge sulla pagina Instagram del concorso, a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — IlKataluna Enriquez si è aggiudicato ildilasciando a bocca asciutta le altre 21 contendenti — tutte biologicamente femmine — sul palco del South Point Hotel Casino & Spa di Las Vegas. Enriquez ha così la strada spianata per il concorso diUsa il prossimo novembre. E visto l’andazzo, potrebbe anche vincere.: “La storia è fatta” «Congratulazioni alla nostra nuova@mskataluna. La storia è fatta», si legge sulla pagina Instagram del concorso, a ...

