Mancini nel post partita | Vittoria meritata | ma potevamo fare qualche gol in più Godiamoci il trionfo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Intervenuto ai microfoni RAI nell'immediato, il CT Robertonon ha nascosto tutta la sua gioia e soddisfazione per un gruppo straordinario, che ha commentato così la prestazione degli azzurri. "Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati straordinari nel gioco e bravi poi a resistere durante gli ultimi dieci minuti. I ragazzi sono stati bravissimi, anche segol in più.di sofferenza? No, e stata unaaperta più che di sofferenza. Arrivati ad un certo punto ci stava difendersi, ma non abbiamo poi ...

La novità diè Chiesa, schierato titolare in luogo di Berardi sulla fascia destra. Il Beglio ritrova De Bruyne, ma non Hazard.primo tempo (sorpresa) il Belgio gioca all'italiana: difesa ......straordinarigioco. E' chiaro che abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi. Sono stati bravi, potevamo fare qualche gol in più ". Così il ct azzurro Robertodopo ...AGI - Tra ansie e paure, infortuni ed episodi dubbi, ma con tantissimo cuore e carattere, l’Italia continua a sognare, batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale di Euro 2020. All’Allianz Arena di Monac ...DONNARUMMA 7,5 Si sdraia subito per chiudere Lukaku. Manona destra apertissima per deviare il missile di De Bruyne. Ancora disteso per respingere il diagonale di Lukaku. Che poi lo spiazza ...