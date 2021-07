(Di venerdì 2 luglio 2021) "Iochelasubito di", perché "in questo momento c'è da riformare la giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né per l'uno, né per l'altro, non vorrei che i ...

Advertising

fattoquotidiano : LA DESTRA ESALTA BEPPE Un tempo, poco prima delle elezioni del 2013 e del boom del M5S, era il “Benito Grillo” che… - MarceVann : RT @ValeMameli: MONDO AL CONTRARIO Paradossalmente il #M5S giggino e contino era diventato il collante del Sistema. Siamo ormai nella speri… - wang081172ye : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare: (ANSA) - SORRENTO, 02 LUG - 'Io spero che… - ErmannoKilgore : @lageloni Chiara non c’è nessuna scissione, il #M5S era già morto quando #Salvini ha fatto cadere il governo ( se… - iconanews : M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Salvini

Se raccogliamo un milione di firme per fare quelle riforme che il Parlamento non fa da trent'anni - incalza- nella prossima primavera" si potrebbero tenere le votazioni degli italiani sui ...Per questo i senatori, i deputati e gli europarlamentari eletti a Roma per, sottolineano come c'... Tra i più critici c'è la Lega di Matteocon il consigliere capitolino Davide Bordoni che ...SORRENTO, 02 LUG - "Io spero che Grillo e Conte la smettano subito di litigare", perché "in questo momento c'è da riformare la giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né per l'uno, né per l'altro ...La consigliera Donatella Iorio, che ieri ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle insieme ai colleghi Sturni, Terranova e Stefàno, ai ...