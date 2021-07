L’Amica geniale, Chiara lavorava sul set: drammatico incidente, è morta a 32 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Chiara lavorava sul set de L’Amica geniale e Mina Settembre: tragico incidente, la ragazza aveva soltanto 32 anni: notizia drammatica. Tragico lutto nella “crew” de L’Amica geniale e Mina Settembre. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, Chiara lavorava come truccatrice all’interno del mondo dello spettacolo. Ce lo confermano alcune IG Stories in evidenza che, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 luglio 2021)sul set dee Mina Settembre: tragico, la ragazza aveva soltanto 32: notizia drammatica. Tragico lutto nella “crew” dee Mina Settembre. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile,come truccatrice all’interno del mondo dello spettacolo. Ce lo confermano alcune IG Stories in evidenza che, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Chiara Pepe morta in un incidente a 32 anni: era la truccatrice de 'L'amica geniale' e 'Mina Settembre' - BisonSabrina : RT @illibraio: Torna in onda su Rai 1 la serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Annamaria Guadagni, autrice di 'La leggenda di El… - idiblue2 : ?dal 5 luglio su Rai 1 vanno in replica la prima e la seconda stagione de L'amica geniale? - illibraio : Torna in onda su Rai 1 la serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Annamaria Guadagni, autrice di 'La legge… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Chiara Pepe morta in un incidente a 32 anni: era la truccatrice de 'L'amica geniale' e 'Mina Settembre' -

